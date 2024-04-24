В РФ заявили, що вбачають провокацію у навчаннях НАТО, що розпочнуться через кілька днів у Фінляндії.

Навчання НАТО у Фінляндії, що розпочнуться 26 квітня в безпосередній близькості від російсько-фінляндського кордону, "мають провокаційний характер".

Як заявила офіційна представниця МЗС РФ Захарова у коментарі пропагандистському "РИА Новости", "для виправдання своїх агресивних устремлінь представники Північноатлантичного блоку цілеспрямовано нагнітають істерію навколо уявної російської "загрози", зокрема активно поширюють інсинуації щодо планів Росії напасти на країни-члени організації".

Крім того, скандальна Захарова вважає, що маневри НАТО біля кордонів РФ підвищують ризики можливих військових інцидентів.

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"Альянс продовжує практичне військове освоєння колись нейтральної держави, авторитетного учасника дискусій щодо зміцнення стабільності та безпеки", - заявила вона.

Навчання НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли:

більше 50 Військово-Морських сил, включаючи авіаносці, фрегати, корвети і есмінці.

більше 80 повітряних платформ, включаючи F35, FA18, Harriers, F15, вертольоти і безпілотні літальні апарати.

більше 1100 бойових машин, включаючи 166 танків, 533 бойові машини піхоти і 417 бронетранспортерів.

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