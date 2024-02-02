Він загрожує великою війною.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав великі військові навчання НАТО "Steadfast Defender 2024" спробою "взяти РФ на переляк".

На своїй сторінці у ВКонтакте екс-президент Росії заявив, що деякі етапи навчань пройдуть "в найзапекліших русофобських і найбільш огидних" Росії державах на кшталт Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Він обурений тим, що навчання Північноатлантичного альянсу пройдуть "в безпосередній близькості від кордонів Росії" і запевняє, що це робиться на для відпрацювання планів оборони НАТО, а для того, щоб пригрозити РФ. Крім того, Медведєв прийшов до висновку, що навчання такого рівня свідчать про те, що країни НАТО "реально чогось побоюються".

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"Ми не збираємося нападати на жодну країну цього блоку. Це розуміють всі розумні люди на Заході. Але якщо вони заграються і зазіхнуть на цілісність нашої країни, миттєво отримають адекватну відповідь. Це означатиме тільки одне-велику війну, від якої НАТО вже не відкрутиться. Те ж саме трапиться, якщо яка-небудь країна НАТО почне надавати свої аеродроми бандерівцям або розквартирує свої війська у неонацистів. Вони, безумовно, стануть законною метою для наших Збройних сил і будуть безжально знищені як вороги", - додав він.

Що відомо про нові навчання НАТО

Навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли:

більше 50 Військово-Морських сил, включаючи авіаносці, фрегати, корвети і есмінці.

більше 80 повітряних платформ, включаючи F35, FA18, Harriers, F15, вертольоти і безпілотні літальні апарати.

більше 1100 бойових машин, включаючи 166 танків, 533 бойові машини піхоти і 417 бронетранспортерів.

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