Військовослужбовці відпрацьовують свої дії у разі зіткнення з Росією.

Німецькі військові проводять масштабні навчання за 300 кілометрів від російського кордону.

Як пише BILD, у засніженій крижаній норвезькій пустелі військові з країн НАТО відпрацьовують свої дії у разі зіткнення з Росією. Вважається, що якщо територія Північноатлантичного альянсу зазнає нападу, то бійці Дивізії швидкого реагування опиняться на передовій першій.

"Люди завжди хвилюються. П'ять чи шість років тому я не очікував, що ситуація обернеться таким чином. Тому зараз ми відпрацьовуємо те, що нам, можливо, скоро доведеться використати", – поділився німецький військовослужбовець Грегор.

Наразі НАТО проводить маневри за участю 90 тисяч солдатів із 31 країни. Ці вчення мають стати попередженням для Володимира Путіна, який загрожує Заходу новою ескалацією.

"Росіяни дуже уважно вивчають боєздатність німецьких гірсько-стрілецьких військ. І вони зроблять із цього свої висновки", - упевнений Грегор.

Солдати з Дивізії швидкого реагування не сплять уже 48 годин: за сценарієм навчань їм не належить відпочинок. Вечеря готується на газових плитах, військові намагаються зігрітися.

"Звичайно, моя дружина також стурбована. Але згодом до всього звикаєш. Набагато складніше пояснити ситуацію дитині, це потребує великої педагогічної майстерності. Мій пасинок знає, що я на навчаннях. Він знає, що тут безпечно, все мирно, бойовими кулями ми не стріляємо. Тому страху не так багато", – розповідає військовий.

Навчання НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли:

більше 50 Військово-Морських сил, включаючи авіаносці, фрегати, корвети і есмінці.

більше 80 повітряних платформ, включаючи F35, FA18, Harriers, F15, вертольоти і безпілотні літальні апарати.

більше 1100 бойових машин, включаючи 166 танків, 533 бойові машини піхоти і 417 бронетранспортерів.

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