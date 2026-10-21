Щоб замінити Starlink, Європі потрібні більш креативні рішення, ніж виписування чеків, – FT

Це не може не вплинути на витрати європейських споживачів.

Європа настільки відстала у космічній гонці, що наздогнати суперників здається майже неможливим. Однак обмеження України в роботі сервісу Starlink свідчать про те, що наздоганяти конкурентів Європі все ж таки доведеться. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що для цього доведеться прийти до "більш креативних, ніж просто виписування великих чеків". Наразі головною альтернативою Starlink для Європи є OneWeb від Eutelsat. Однак видання зазначає, що це "зовсім інші ліги". Оскільки Eutelsat має на орбіті близько 600, тоді як у Starlink їх понад 10 000. Крім того, європейські аналоги розташовані далі від землі, що впливає на їхні спроможності.

На тлі цього, пише видання, Європа працює над проєктом IRIS², до якого входять оператори SES, Eutelsat та Hispasat. Перші запуски очікуються вже у 2029 році. А запланований флот розширили до 348 супутників на низькій та середній навколоземній орбіті. Також в долученні до цього проєкту зацікавлені й телекомунікаційні компанії Vodafone, Telefónica, Orange та Deutsche Telekom, аби забезпечити мобільне супутникове покриття.

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Видання пише, що бюджет запуску супутникової групи IRIS² складає 15,6 млрд євро, що означає загальну вартість одного супутника понад 40 млн євро. Для порівняння, запуску одного супутника Starlink коштує 1,3 млн доларів і забезпечує у кілька разів більшу пропускну здатність.

Втім, пишуть журналісти, навіть щедрі інвестиції не розвʼяжуть проблему Європи в прийнятні терміни. Зокрема, проблеми можуть виникнути з технологією запуску ракет. Зокрема минулого року лише 7 % супутників, що належать європейським компаніям, було запущено на європейських ракетах.

На тлі цього, зазначає FT, щоб мати хоч якусь надію наздогнати США, Європі доведеться надати своїм компаніям більшу свободу дій та більші стимули. І здається, що Європа це розуміє. Одним зі стимулів є розміщення урядами великих замовлень. Це забезпечить SES щонайменше 500 млн євро додаткового доходу в період з 2030 по 2035 рік.

"Такі кроки не обійдуться європейським споживачам без витрат. Але це може бути ціною за те, щоб наблизити європейські технологічні компанії до Кремнієвої долини. Ситуація в Україні показує, наскільки багато стоїть на кону", – зазначає FT.

Проблеми зі Starlink в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що робота Starlink і Starshield в Україні поки що й досі обмежена. Втім, за словами президента, США працюватиме над вирішенням цього питання.

Тим часом Wall Street Journal пише про те, що рішення про обмеження роботи Starlink в Україні ухвалив саме американський мільярдер Ілон Маск. За даними частини джерел видання, Маск діяв одноосібно, а Трамп не віддавав конкретного наказу покарати Україну.

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