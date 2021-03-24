Документ встановлює, що президентом країни може бути обраний громадянин РФ не молодше 35 років.

Держдума Росії прийняла в третьому читанні законопроект на виконання поправок до Конституції, який в тому числі дає право чинному президенту країни Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Читайте такожПрихильники Навального збирають півмільйонний мітинг за країну без ПутінаЗгідно з одним з нових положень російської Конституції, обмеження числа термінів, протягом яких одна і та ж особа може займати пост президента РФ, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Таким чином, ця норма дозволяє нинішньому господарю Кремля займати посаду президента РФ ще два терміни.

Також документ встановлює, що президентом країни може бути обраний громадянин РФ не молодше 35 років, який постійно проживав в Росії не менше 25 років, а також не має і ніколи раніше не мав громадянства або посвідки на проживання іншої держави, передає ТАСС.

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Автор: Ірина Погоріла