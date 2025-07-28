Республіканець заявив, що Конгрес готовий допомогти Трампу в його мирних зусиллях.

Російський диктатор Володимир Путін серйозно прорахувався із президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи останні заяви очільника Білого дому щодо ультиматуму, поставленого кремлівському правителю. Відповідний допис Грема з'явився у мережі Х.

Він зазначив, що повністю розуміє розчарування президента Трампа постійними атаками Росії на Україну, які свідчать про відсутність у президента РФ "реального бажання сісти за стіл мирних переговорів".

"Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", - написав сенатор.

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За його словами, "Конгрес готовий, переважно двопартійно, допомогти президенту Трампу в його зусиллях, спрямованих на те, щоб сторони сіли за стіл мирних переговорів".

Ультиматум Трампа Путіну

Як повідомляв раніше УНІАН, 14 липня президент США заявив, що збирається запровадити 100-відсоткові мита проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде угоди про припинення вогню проти України. Також він пригрозив запровадити вторинні санкції щодо інших країн, які купують російську нафту.

Однак, не дочекавшись 50 днів, уже 28 липня Трамп заявив про готовність скоротити 50-денний ультиматум Путіну. Американський лідер знову зазначив, що він сильно розчарований диктатором, мовляв, була надія, що вже прийшли до якогось рішення, "а потім Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей". Трамп додав, що перегляне 50-денний ультиматум, який дав лідеру Кремля, адже "вважає, що вже знає його відповідь".

Згодом Трамп озвучив Путіну новий термін для досягнення угоди з Україною - близько 10 або 12 днів. Він додав, що у майбутньому стане відомо, чи візьме гору "здоровий глузд", аби Путін погодився на угоду.

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