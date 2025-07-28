Президент США нагадав про своє розчарування російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається скоротити час, даний кремлівському диктатору Володимиру Путіну на те, щоб домовитися з Україною про припинення вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час спільного спілкування з пресою в Тернберрі (Шотландія) за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Американський лідер знову зазначив, що він сильно розчарований Путіним. В іншому підсумку, після закінчення 50 днів, Трамп обіцяв ввести вторинні санкції проти Росії.

"У нас були обговорення, і ми думали, що вже неодноразово прийшли до якогось рішення. А потім Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей, і я кажу: так робити не треба. Тому подивимося, що з цього вийде", - наголосив президент США.

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Також Трамп додав, що він перегляне 50-денний ультиматум, який дав лідеру Кремля, адже "вважає, що вже знає його відповідь". Він зазначив, що вже чотири рази розмовляв із Путіним і думав, що війну можна було вже врегулювати "багато разів". Доки Україна, за його словами, "хоче щось робити" для припинення повномасштабної війни, з боку РФ "чути виключно розмови".

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Трамп встановив для Росії 50-денний термін для досягнення угоди про мир або припинення вогню у війні проти України.

В іншому разі на Москву чекають нові санкційні обмеження. Насамперед йдеться про введення високих мит і вторинних санкцій.

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