Франція обіцяє надіслати "сигнал" диктатору.

У понеділок, 26 лютого, близько 20 європейських лідерів зустрінуться в Парижі, щоб послати російському дикатору Путіну сигнал про рішучість Європи щодо України.

Вони хочуть протистояти заявам Кремля про те, що Росія "неминуче виграє війну" проти України, заявив вчора радник президента Еммануеля Макрона журналістам. За його словами, той збирає термінову зустріч через ескалацію агресії РФ в останні кілька тижнів.

"Ми хочемо послати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета - зруйнувати цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином виграє", - цитує радника Макрона The Guardian.

Два роки повномасштабної війни: чим загрожує Росія

Нагадаємо, днями представник Росії в ООН Василь Небензя закликав ЄС припинити допомагати Україні, щоб "спробувати врятувати хоч щось від неї", інакше Росія буде "воювати заради цього до кінця".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який систематично загрожує світу ядерною війною, нещодавно закликав росіян "мститися західному світу скрізь, де тільки можна". За його словами, на території цих країн росіяни повинні "здійснювати активність, про яку не прийнято говорити публічно".

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