Росія буде мстити скрізь, де тільки можна, заявив її колишній лідер.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в день другої річниці повномасштабної війни відзначився новими погрозами, уточнивши, що про таке не кажуть публічно.

Колишній лідер РФ розлютився на санкції, які Захід ввів проти режиму Путіна на честь 24 лютого. Чиновник заявив, що громадяни РФ, й без цих заходів, звикли до нескінченних обмежень. "Навчилися жити з ними", - уточнив Медведєв.

Також він акцентував на особливо болісному ударі по Росії: санкціях, введених проти платіжної системи "Мир".

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Як відомо, Путін і його оточення перейшли на згадані карти ще у 2018 році. Про це публічно говорив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Однак Медведєв стверджує, що Захід хоче притиснути таким чином всю Росію, пообіцявши мстити за це всім і скрізь.

"Вони (санкції - УНІАН) прийняті проти всього населення Росії. Наприклад, заборона платіжної системи "Мир" і обмеження на діяльність компаній, що займаються будівництвом житла в країні. Резон зрозумілий - чим гірше громадянам Росії, тим краще західному світу. Нехай вони всі страждають там. Це просто треба всім нам запам'ятати і мстити їм скрізь, де тільки можна", - заявив він.

Серед можливого збитку для Європи та США колишній лідер РФ пригрозив труднощами в економіці, підбурюванням суспільства проти "бездарної політики західної влади", а також розробкою міжнародних рішень, якими Росія, на його думку, зможе обмежувати Захід.

"Робити це постійно, системно і максимально відкрито. А також здійснювати на їх території іншу активність, про яку не прийнято говорити публічно", - натякнув він.

Зеленський звернувся до українців на річницю війни

Сьогодні в знаковий і сумний для нації день - другої річниці повномасштабної війни - президент Зеленський записав звернення з Гостомеля. Саме звідти мало початися те саме "взяти Київ і Україну за три дні", але зараз українці зустрічають там своїх партнерів, підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, аеродром Гостомель зіграв ключову роль в обороні столиці України в перший період війни. Як відомо, Росії вдалося знищити більшу частину літаків, але через незнання ситуації та роботу партизанів і військ України, ворог розгубився і не зміг приземлити там жоден свій борт. Бої йшли до 27 лютого, Росія програла. Про це в деталях розповів учасник боїв за Гостомель, представник ГУР.

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