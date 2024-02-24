Девід Кемерон розкритикував недолугі виправдання росіян про причини агресії проти України.

Поведінку президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з поведінкою нацистів під час Другої світової війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у своєму виступі до другої річниці повномасштабної війни.

Виступаючи на дебатах в Генасамблеї ООН, британський дипломат назвав президента Росії "неоімперіалістичним хуліганом" і нагадав про звірства які чинять росіяни на окупованих територіях.

"Візьміть Бучу. Понівечені тіла мирних жителів зі зв'язаними руками, розстріляні з близької відстані. Дитячий центр перетворили на камеру тортур. Зґвалтування дівчат-підлітків. Тривожні радіоперехоплення російських солдатів, які називають це "зачисткою", – нагадав він.

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У своїй наступній промові – вже на засіданні Ради Безпеки ООН, Кемерон прямо порівняв режим Путіна з нацистами часів Другої світової війни.

"Скільки недолугих пояснень [від Кремля] у нас вже було для вторгнення? Вони (українці) злочинці чи брати росіян? В один момент Україна – це екзистенційна загроза. Далі нам кажуть, що її не існує. Ви боретеся з маріонетками НАТО чи з нацистами? Єдині люди, які поводяться як нацисти, — це режим Путіна. (...) Путін вірить, що він може захопити території, перекроїти кордони, застосувати силу для побудови своєї імперії", – заявив Кемерон.

Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Як писав УНІАН, низка світових лідерів звернулися до українців до другої річниці російського вторгнення. Німецький канцлер Олаф Шольц, канадський та іспанський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Петро Санчес, президент Європейської ради Шарль Мішель та інші записали відеозвернення або зробили письмові заяви, в яких запевнили, що будуть з Україною до перемоги.

Крім того, у другу річницю війни до Києва приїхала президент Єврокомісії ("голова уряду" ЄС) Урсула фон дер Ляєн. Свій візит підтвердив і колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

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