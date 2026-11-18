Путін і Сі Цзіньпін понад дві години говорили про війну Росії проти України та її завершення.

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів у китайському Шеньчжені обговорили російсько-українську війну та можливі шляхи її врегулювання. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков державному агентству "РИА-Новости".

За його словами, Путін також розповів китайському лідеру про свої контакти в Москві зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Переговори Путіна та Сі тривали понад дві години

Про зустріч російського диктатора та голови КНР стало відомо 18 листопада. Переговори у Шеньчжені тривали понад дві години.

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19 листопада в цьому ж місті має відбутися тристоронній саміт за участю Путіна, Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Офіційний порядок денний зустрічі поки не оприлюднили.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що "значення та символізм цієї зустрічі важко переоцінити". Він також висловив сподівання, що за підсумками переговорів лідери ухвалять спільне комюніке.

За інформацією західних ЗМІ, Дональд Трамп збирається порушити під час зустрічі тему контролю над ядерною зброєю. Уійну Росії проти України на тристоронньому саміті, найімовірніше, не обговорюватимуть. Причиною називають небажання Китаю брати участь у мирному процесі.

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