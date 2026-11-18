Європейці стурбовані тим, що мирні переговори ні до чого не приводять. Проте вони продовжують брати в них участь з кількох причин.

Європа лише створює видимість участі в переговорному процесі, а насправді вона не вірить, що російський диктатор Володимир Путін готовий домовлятися про припинення війни проти України.

Як пише видання Politico, такою є оцінка союзників України – як публічна, так і приватна. Більше того, такої ж думки дотримуються й деякі представники, обрані для участі в переговорах від імені Європи.

За словами європейських чиновників, які були присутні на полях тристоронньої зустрічі (США, Україна, Росія) в Абу-Дабі, весь цей процес може ні до чого не привести і знову зірватися. Примітно, що нова дата наступного раунду очних переговорів поки що не призначена.

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Деякі європейські спостерігачі побоюються: якщо переговори проваляться, президент США Дональд Трамп може просто укласти угоду з Путіним і відвернутися від Європи та України. Саме тому вони продовжують брати участь у переговорному процесі, зазначило видання.

"Путін зараз не зацікавлений ані в припиненні вогню, ані в мирі. Він вважає, що продовження війни принесе йому більше вигоди, ніж перемир’я. У цьому полягає фундаментальна проблема", – зазначив Фредрік Весслау з Європейської ради з міжнародних відносин.

Видання зазначило, що сумніви європейських чиновників свідчать про те, що попри активні спроби відновити мирний процес – і тривалі внутрішні дискусії щодо того, хто саме представлятиме Європу, доля переговорів, як і раніше, залишається поза їхнім контролем.

Європейці на переговорах в Абу-Дабі

Видання зазначило, що минулого тижня до столиці ОАЕ прибули представники Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії, а також делегати від Європейської ради та Єврокомісії, але вони не були присутні безпосередньо на переговорах між Росією, Україною та США.

Однак, за їхніми словами, під час переговорів російська сторона не виявила готовності до поступок.

Хто представлятиме Європу на переговорах

Тим часом лідери країн ЄС домовилися, що в разі отримання запрошення до участі в переговорах регіон представлятимуть 5 європейських держав, а також група експертів зі штаб-квартири ЄС у Брюсселі. Представники деяких із цих сторін – Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, а також Європейської ради та Європейської комісії – висловили скептицизм щодо намірів Кремля.

"Україна неодноразово демонструвала серйозність своїх намірів щодо миру, тоді як Росія раз за разом відхиляла пропозиції про повне або часткове припинення вогню, продовжуючи при цьому атаки на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України. Росія могла б покласти край цій війні вже сьогодні", – заявив представник британського уряду.

Німецький дипломат, на умовах анонімності, сказав виданню, що Путін йде на переговори, оскільки йому потрібна угода з Трампом:

"Насправді росіяни не хочуть переговорів – вони хочуть виграти війну".

Однак, як зазначило видання, попри скептицизм, Велика Британія, Німеччина та Франція – разом із представниками інших європейських країн, а також НАТО – готуються до перших офіційних очних переговорів із РФ.

За словами двох європейських чиновників, одна з причин, через яку вони беруть участь у цьому процесі, – побоювання щодо "божевільних" вимог Кремля: скасувати розширення НАТО та перебудувати систему безпеки на континенті відповідно до інтересів Москви.

Крім того, цього тижня Трамп має особисто зустрітися з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Це викликає у представників ЄС серйозні побоювання, оскільки вони можуть обговорити або визначити майбутню систему безпеки в Європі без участі самих європейців.

"Існують також побоювання щодо того, чого насправді хоче американська сторона. Звісно, нам необхідна їхня участь, інакше війну не зупинити. Але водночас ми маємо бути впевнені, що ця участь буде спрямована на чинення тиску на Росію, а не на Україну", – зазначив один із європейських чиновників.

Представники президента США заявляють, що занепокоєння Росії щодо майбутнього європейської безпеки – цілком доречна тема для обговорення в рамках мирного процесу щодо України. Європейські чиновники поки що погоджуються на такий формат, хоча й наполягають на тому, що першочерговим завданням має бути припинення війни, а не питання щодо НАТО.

Існує ризик, що цей момент призведе до розколу серед європейських союзників України та спровокує публічні розбіжності щодо стратегії переговорів, що може мати негативні наслідки.

За словами Весслау, це залишає вкрай мало простору для досягнення домовленостей між Європою та Росією, через що деякі європейці сприймають ці переговори скоріше як спробу мінімізувати можливий збиток:

"Європейці – як, втім, і українці – беруть участь у цьому "переговорному театрі", намагаючись продемонструвати американцям свою конструктивність, щоб не відштовхнути й не розлютити Трампа. Мета полягає в тому, щоб у разі провалу переговорів відповідальність за це лягла на Росію, а не на Європу чи Україну".

Переговори по Україні: новини

Переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України триває за посередництва США. Один із останніх раундів тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбувся в Абу-Дабі. Сторони повідомили про прогрес у гуманітарних питаннях та домовленість про масштабний обмін полоненими, проте принципових домовленостей щодо припинення війни досягти не вдалося. Головним каменем спотикання залишається територіальне питання, зокрема вимога Москви про передачу їй всього Донбасу, на яку Київ не погоджується.

12 листопада американські представники Стів Уіткофф та Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві, а потім провели переговори з Володимиром Зеленським. Обговорюється також розширення участі європейських країн у мирному процесі.

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