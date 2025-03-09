Путін маніпулює Трампом, щоб той вважав його другом, - Болтон

Ексрадник Трампа впевнений, що Путін хоче отримати від Трампа максимум в межах мирної угоди.

Правитель Росії Володимир Путін намагається впливати на президента США Дональда Трампа, щоб досягти власних цілей. Про це заявив колишній радник Трампа Джон Болтон у коментарі з The Sun.

76-річний Болтон, який займав пост радника президента з національної безпеки у 2018–2019 роках, перш ніж його відносини з Трампом загострилися, попередив, що колишній агент КДБ Путін застосує свої звичні тактики під час переговорів.

"Трамп вважає, що вони з Путіним друзі. Це не те, що думає Путін", – сказав Болтон.

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Водночас Болтон після своєї відставки став об’єктом критики з боку Трампа, який назвав його дуже тупою людиною" та "розпалювачем війни".

Інтерв’ю з Болтоном відбулося на тлі чергового удару Росії по Україні, який забрав життя щонайменше 14 осіб. На його думку, Трамп захоплюється лідерами, які керують без опозиції.

"Вони такі собі круті хлопці, і Трамп теж хотів би бути крутим хлопцем", – пояснив він The Sun, говорячи про ставлення експрезидента США до Путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина.

Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 100 днів і вважає, що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Водночас його адміністрація побоюється, що Київ не погодиться на компроміси.

Болтон впевнений, що Путін зацікавлений у переговорах з Трампом, оскільки розраховує отримати від нього вигідні умови:

"Путін не хотів би нічого краще, ніж підписати мирну угоду в Україні з Трампом, тому що він вважає, що може отримати від Трампа те, що хоче. Він уже отримав значну частину цього. Трамп відмовився від повного відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності. Ніякого членства України в НАТО. Тож це добре для Кремля".

Путін і Трамп - останні новини

Як пишуть ЗМІ, після трьох років війни та ізоляції з боку Заходу, прихід Дональда Трампа до влади в США відкрив перед російським лідером Володимиром Путіним світ нових "грандіозних" можливостей.

Раніше президент Дональд Трамп поскаржився на ненависть Зеленського до Путіна та заперечив, що грає на боці російського диктатора. Він пояснив, що уникає критичних заяв на адресу господаря Кремля через те, що це буде контрпродуктивно для досягнення мирної угоди між РФ та Україною.

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