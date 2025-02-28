При цьому американський лідер заперечує, що він сам підіграє російському диктатору.

Президент Дональд Трамп заперечив, що він грає на боці російського диктатора Володимира Путіна. Якк пише CNN, про це він заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, він уникає робити критичні заяви на адресу господаря Кремля через те, що це буде контрпродуктивно для досягнення мирної угоди між Росією та Україною. При цьому американський президент заперечив, що він занадто підіграє російському лідеру.

"Ну, якби я не приєднався до них обох, у вас ніколи не було б угоди. Ви хочете, щоб я сказав дуже жахливі речі про Путіна, а потім сказав: "Привіт, Володимире. Як у нас справи з угодою?" Так не працює. Я не з Путіним. Я ні з ким не згоден. Я згоден зі Сполученими Штатами Америки, і на благо світу, я згоден зі світом, і я хочу покінчити з цим", – сказав Трамп.

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При цьому він поскаржився на те непримириму позицію Володимира Зеленського по відношенню до Путіна.

"Ви бачите, яку ненависть він відчуває до Путіна — мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю", - сказав він.

Візит Зеленського до США

Як писав УНІАН, під час зустрічі Зеленського з Трампом і віце-президентом Венсом у Білому домі між ними спалахнула емоційна суперечка. Американці наполягали на тому, що Україна не має "карт на руках", а тому повинна погоджуватися на умови, які їй пропонують. Натомість Зеленський наголошував, що прості домовленості з Путіним не спрацюють.

Перед цим Трамп заявив, що загальні обриси мирної угоди вже намічено, хоча переговори ще тривають. При цьому Трамп похвалив мужність українських солдатів.

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