Виборцям можуть транслювати думку, що Росія - це "сім'я сімей", яка нібито демонструє "справжні цінності людинолюбства".

Президент РФ Володимир Путін може оголосити про висунення на новий президентський термін на відкритті виставки-форуму "Росія" на початку листопада, пише "Комерсант" з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента.

Виставка пройде на майданчику ВДНГ з 4 листопада 2023-го по 12 квітня 2024 року і "перекриє" за термінами президентську кампанію. Виставка повинна продемонструвати "найважливіші досягнення РФ в різних галузях економіки". В цьому відношенні вона відродить радянську традицію і стане першим подібним заходом на ВДНГ після розпаду СРСР.

Джерело також повідомляє, що важливою частиною "ідеологічної рамки" стане уявлення про Росію як про окрему цивілізацію.

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"Ми велика країна зі своєю ідентичністю, цивілізація, ми боремося за свої цінності, сім'я найважливіше. Вороги намагаються нас здолати, але ми настільки консолідовані, що у них цього не вийде", - цитує його видання.

Інший співрозмовник заявив, що виборцям можуть транслювати думку, що Росія - це "сім'я сімей", яка нібито демонструє "справжні цінності людинолюбства".

Також в ході кампанії з переобрання Путін буде зачіпатися тема війни в Україні, але вона не стане домінантною і буде згадуватися "рівно стільки, скільки потрібно", відзначили джерела.

Вибори Путіна в РФ - деталі

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той ще не висунув свою кандидатуру на президентські вибори, які відбудуться в березні наступного року, але конкурентів не бачить. Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", в Кремлі впевнені, що"конкуренцію Путіну не може скласти ніхто".

Путина готовий перевершити майже тридцятирічне правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

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