Втім, наразі диктатор офіційно не висунув свою кандидатуру.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той ще не висунув свою кандидатуру на президентські вибори, що відбудуться у березні наступного року, але конкурентів не бачить.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", у Кремлі впевнені, що "конкуренцію Путіну не може скласти ніхто".

"Путін ще не заявляв, що висуватиме свою кандидатуру, але якщо висуне, то реальну конкуренцію йому скласти ніхто не зможе", - заявив Пєсков.

Президентські вибори в РФ

Як повідомляв УНІАН, російський президент, ймовірно, досягне переконливого переобрання наступної весни, тому що "люди схильні підтримувати лідера, який веде війну". Такої думки дійшли аналітики.

Російський лідер, який розв’язав найжорстокіший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, коли вторгся в Україну, готовий перевершити майже тридцятилітнє правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

Вас також можуть зацікавити новини: