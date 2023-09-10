За конституцією Росії. диктатор може перебувати на своїй посаді до 83 років.

Правляча партія Росії претендуватиме на гучну перемогу на виборах, які завершаться в неділю. Це одночасно буде спробою переобрання диктатора Володимира Путіна наступного року та посилення контролю над чотирма окупованими територіями в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, у неділю виборці у 85 регіонах голосують на виборах до низки регіональних і муніципальних посад. Російська влада також організовує "вибори" на окупованих територіях чотирьох українських областей — Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської.

Вибори дають режиму Путіна можливість відточити явку виборців та підготувати основу для забезпечення перемоги Путіна на виборах у березні 2024 року. Резонансна перемога продемонструє, що він зберігає повну підтримку своєї країни на тлі війни і після заколоту, який став найбільшим викликом його майже 25-річному правлінню.

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"Ці вибори є важливими", оскільки дають можливість перевірити системи голосування та дослідити, які проблеми та наративи привабливі для виборців, сказала Марія Снєгова, старший науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Кремлю потрібно перевірити, як йде процес підготовки до переобрання Путіна у 2024 році, де метою буде продемонструвати суспільну єдність навколо Путіна, попри війну та економічну кризу, через високу кількість виборців", - зазначила вона.

70-річний Путін відновлює контроль після збройного повстання лідера найманців "Вагнера" Євгена Пригожина у червні. На тлі цього організатори заколоту загинули у таємничій авіакатастрофі. За словами офіційних осіб США, ця катастрофа мала ознаки схваленої Кремлем страти, але Москва заперечує.

Російський лідер, який розв’язав найжорстокіший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, коли вторгся в Україну, готовий перевершити майже тридцятилітнє правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

"Хоча Путін ще не оголосив, чи балотуватиметься на переобрання, він має право за конституцією ще на два терміни, що дозволить йому залишатися при владі до 83 років", - пише агентство.

Загалом 65 мільйонів осіб із 108-мільйонного електорату Росії мають право проголосувати за 21 регіонального лідера, включаючи мера Москви, чотири місця в нижній палаті парламенту країни та інші посади в бюлетенях.

Путін також використовує вибори в чотирьох окупованих областях України, які він частково контролює, щоб закріпити свої територіальні претензії, "оскільки контрнаступ Києва ще не досяг вирішального прориву, попри мільярдні постачання зброї США та Європи". Регіональне голосування проходить і в Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

У травні російські депутати ухвалили заходи щодо дозволу проведення виборів у регіонах, де діє воєнний стан. У тому числі й на окупованих територіях України. Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що вибори в цих регіонах не матимуть чинності згідно з міжнародним правом.

Голосування на цих територіях є "кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, законів України та міжнародного права, зокрема статуту ООН", йдеться в заяві МЗС України.

"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними. Вони не змінять статус захоплених російською армією українських територій", - зазначили у дипвідомстві.

Безпрецедентне збройне повстання Пригожина відобразило зростання націоналістичного невдоволення, в тому числі всередині структур безпеки, з приводу застопореного вторгнення в Україну. Росія зазнала великих втрат, за західними оцінками, у боях загинули десятки тисяч росіян.

"Важливий сам факт проведення виборів", оскільки була законна можливість їх скасувати на тлі війни, заявив засновник і голова фонду "Петербурзька політика" Михайло Виноградов. "Влада намагається підтвердити уявлення про те, що всередині країни нічого страшного не відбувається і вона все ще має значну підтримку населення", - сказав Виноградов.

Опитування громадської думки показують, що близько половини росіян підтримують мирні переговори, але щоденні атаки безпілотників, які зараз відбуваються в різних регіонах Росії, означають, що "всі звикли до того, що війна - це рутина", - сказав Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Тим не менш, російський президент, ймовірно, досягне переконливого переобрання наступної весни, тому що "люди схильні підтримувати лідера, який веде війну", сказав Колесніков.

"Вибори" окупантів

Росія оголосила проведення з 8 до 10 вересня так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. МЗС України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і запровадження нових санкцій проти РФ через такі заходи.

Повідомляється, що явка на цих "виборах" дуже низька. Через це, за словами речника Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап", українців на окупованих територіях змушують "голосувати" на дому. Ще з 1 вересня мобільні групи росіян ходять по будинках місцевих мешканців.

Переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних "керманичів" захоплених територій.

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