Він заявив про готовність виділити на це гроші.

Російський диктатор Володимир Путін розпорядився підготувати інфраструктуру для "нових систем озброєння", особливо літаків.

"Важливо завчасно розрахувати потреби і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем озброєнь, включно з базами, арсеналами, аеродромами тощо", - заявив володар Кремля.

Він навіть заявив, що треба створити програму, яка включатиме виділення грошей на будівництво і модернізацію баз, арсеналів і аеродромів.

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Він зазначив, що гроші виділяюься на якісь інші, нібито важливіші проєкти, "але до чого це призводить?"

"До того, що з'являється нова система озброєнь, а потім у чистому полі стоїть. І вимагає більш швидкої модернізації і додаткових на це витрат", - висловився диктатор.

Операція "Павутина"

1 червня СБУ вдарила дронами по найважливіших російських авіабазах. Дрони підвезли під нх таємно у вантажівках.

Генштабу ЗСУ повідомляв, що безпілотники вразили 41 російський літак. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує $7 млрд.

Вчора стало відомо, що інженери СБУ розробили спеціальні дрони для "Павутини". Такі БпЛА створені для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.

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