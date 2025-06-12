Частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95%, каже він.

Російський диктатор Володимир Путін вирішив знову похвалитися ядерним потенціалом своєї країни. Він заявив, що зараз частка сучасних зразків зброї і техніки в ядерній тріаді РФ нібито найбільша у світі.

"Частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ становить 95%, це найвищий показник у світі", – наводить заяву правителя Росії на нараді з питань щодо державної програми озброєнь пропагандистське агентство ТАСС.

Диктатор Путін також дав доручення "приділяти особливу увагу ядерній тріаді, що була і залишається гарантією суверенітету Росії". Зазначається, що нова програма розвитку оборонної промисловості розрахована до 2036 року.

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"Сьогодні ж наше завдання – сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем і зразків озброєння. У тому числі і, перш за все, звичайно, перспективних. Максимально використовувати для цього досвід спеціальної військової операції (так у РФ називають повномасштабну війну проти України, – УНІАН), різних регіональних конфліктів. І звичайно ж, важливо врахувати глобальні тенденції в розвитку військових технологій. Тим паче, що кількість країн, які активно працюють в цьому напрямку, зростає", – додав правитель Росії.

Ядерна зброя Росії

За час повномасштабної війни РФ проти України з боку Москви неодноразово лунали погрози щодо застосування ядерної зброї. Часто це питання порушував заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Та на початку травня Україна завдала серйозного удару по ядерній тріаді країни-агресорки. Внаслідок ударів по кількох аеродромах Росії було уражено стратегічну авіацію. Вразливими виявилися і мобільні комплекси "Тополь-М" та "Ярс".

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Концерну оборонної інформації Олексій Їжак зауважив, що РФ постійно використовує компоненти ядерних сил для ведення війни проти України. За його словами, ядерні погрози Росії є нереалістичними.

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