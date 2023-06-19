Для цього він хоче включити їх у прокремлівський інформаційний простір для висвітлення війни проти України.

Президент РФ Володимир Путін підтримав ідею деяких воєнкорів створити робочу групу при Кремлі для їх інтеграції у прокремлівський інформаційний простір та посилення підтримки серед ультранаціоналістів.

Таку думку висловили у свіжому огляді аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Сама робоча група буде складатися з членів Адміністрації президента РФ і координуватиме ідеї щодо війни проти України.

Але, як зазначили аналітики, поки що не зрозуміло чи будуть провоєнні блогери брати участь у цій робочій групі, а якщо так, то як саме.

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"Підтримка Путіним робочої групи, головним завданням якої буде висвітлення війни, свідчить про те, що Путін має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими воєнкорами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті", - зробили висновок аналітики.

В ISW нагадали, що раніше Кремль вже залучав воєнкорів, пов'язаних з Кремлем, пропонуючи їм офіційні посади в Раді з прав людини та в Робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.

Війна в Україні: новини

Останнім часом у РФ все більше почали розкручувати тему неминучої мобілізації. Про неї спочатку заговорив ватажок найманців з ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він вказав, що ця подія неминуча для РФ та порадив Путіну оголошувати її вже зараз.

А російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відзначився прогнозом з приводу оголошення загальної мобілізації в Росії.

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