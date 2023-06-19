За словами російського терориста, з 135-ти тисяч контрактників, про набір яких раніше відзвітувало російське Міноборони, більшу частину вибили в боях ЗСУ.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відзначився прогнозом з приводу оголошення загальної мобілізації в Росії.

За його словами, лідер РФ Володимир Путін може піти на цей крок восени 2023 року. Про це терорист висловився у своєму "традиційному" ефірі-монолозі.

"Мобілізацію, швидше за все, оголосять восени. Просто тому, коли Міністерство оборони, яке зараз звітує, що ми набрали 135, здається, тисяч контрактників, сором'язливо зізнається, що серед цих 135-ти тисяч вже значна частина вибита в боях. Дуже важких боях - кровопролитних не тільки для противника", - вказав він.

Гіркін засумнівався, що в цьому контексті йшлося взагалі про "нових" контрактників. За його словами, Росія просто перевела в цю категорію своїх же "мобіків".

"Це не плюс 135 тисяч: це з наявної кількості тисяч 70-80 просто перевели в іншу категорію. Не знаю точних цифр, може, й більше", - заявив терорист.

Він вказав, що Міноборони РФ своїми маніпуляціями доведе ситуацію до того, що на фронті ЗСУ перевершать окупантів за чисельністю в чотири рази.

Путіну натякнули оголосити загальну мобілізацію у РФ

Нагадаємо, що в травні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також заявив, що у Путіна немає іншого варіанту, крім як оголосити загальну мобілізацію для росіян.

Пригожин вказав, що ця подія - неминуча для РФ та порадив диктатору діяти вже зараз. У коментарі російському уряду колишній кухар Путіна зазначив, що тільки так армія РФ може розраховувати дістатися до Києва.

Відзначимо, що Міноборони РФ та керівництво Росії поки що уникають риторики з приводу нової мобілізації й анонсують, що мова йде про набір добровольців. Зокрема, у квітні ЗМІ повідомляли, що в планах Кремля набрати мінімум 400 тисяч "мобіків".

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