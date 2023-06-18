Російський військовий злочинець Володимир Путін не погодився з пропозиціями африканського "мирного плану", заснованого на визнанні міжнародно визнаних кордонів.

Російський диктатор Володимир Путін в суботу представив африканським лідерам, які прагнуть виступити посередниками у війні в Україні, список причин, через які він вважає багато з їхніх "мирних пропозицій" помилковими, і різко "остудив" їхній план, який раніше вже значною мірою був відкинутий Києвом.

Африканські лідери намагалися домовитися по низці "заходів зміцнення довіри", пише Reuters. Президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з ними в Києві в п'ятницю, що мирні переговори вимагатимуть від Москви виведення своїх військ із окупованої української території, що, за словами Росії, не підлягає обговоренню.

Путін відкрив суботні переговори з представниками Сенегалу, Єгипту, Замбії, Уганди, Республіки Конго, Коморських островів і ПАР у палаці під Санкт-Петербургом, підкресливши прихильність Росії до Африканського континенту.

Але після виступів президентів Комор, Сенегалу та Південної Африки він втрутився, щоб оскаржити пропозиції африканського "мирного плану", заснованого на визнанні міжнародно визнаних кордонів.

Путін знову заявив, що Україна і її західні союзники нібито почали конфлікт задовго до того, як Росія скоїла повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Він сказав, що нібито Захід, а не Росія, несе відповідальність за різке зростання світових цін на продовольство, яке особливо сильно вдарило по Африці.

Військовий злочинець Путін повідомив африканській делегації, що експорт українського зерна з чорноморських портів, який Росія "дозволила" минулого року, ніяк не допомагає полегшити труднощі Африки з високими цінами на продовольство, тому що воно нібито в основному йшло в багаті країни.

Московський диктатор додав, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з українською стороною, які були "заблоковані Києвом". Москва, однак, неодноразово заявляла, що будь-який мир повинен враховувати "нові реалії", маючи на увазі оголошену нею анексію п'яти українських областей, чотири з яких вона контролює лише частково.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у телезверненні, що Москва розділяє "основні підходи" африканського плану, але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, заявив, що його "важко реалізувати".

Пєсков заявив, що Путін проявив інтерес до плану, 10 пунктів якого виклав у своїй презентації президент ПАР Сиріл Рамафоса, і Росія продовжить діалог з африканськими країнами.

Лавров заявив, що ніякого повідомлення від Зеленського російському диктаторові лідери країн Африки не привозили.

Путін також заявив, що Москва "відкрита для конструктивного діалогу з усіма, хто хоче встановити мир на принципах справедливості і визнання законних інтересів сторін".

Про анонсовані Рамафосою двосторонні переговори з Путіним не повідомлялося.

Необхідність заарештувати Путіна і мічення ПАР

Як повідомляв УНІАН, відтоді, як у березні Міжнародний кримінальний суд пред'явив Путіну звинувачення у воєнних злочинах, які він не визнає, Південна Африка як член суду опинилася в незручному становищі, будучи зобов'язаною заарештувати його, якщо він приїде туди. У серпні в ПАР запланований саміт лідерів країн BRICS, який збирався відвідати Путін.

16 червня до Києва прибула делегація африканських країн на чолі з президентом Південної Африки Сірілом Рамафосом. Під час їхнього візиту Росія атакувала Київ крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано зазначив, що африканські лідери мають усвідомити справжні наміри Путіна щодо війни проти України.

Наступного дня Африканська делегація вирушила до Росії на зустріч з Путіним.

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