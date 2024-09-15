Вони наголосили, що лідерство Британії серед союзників знову потрібне Україні.

Експрем'єр-міністр Борис Джонсон та п'ять колишніх очільників Міністерства оборони закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні бити по території РФ ракетами Storm Shadow без обмежень.

Як пише Sunday Times, Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс та Джонсон попередили Стармера, що будь-які подальші зволікання підбадьорять правителя РФ Володимира Путіна щодо агресії.

За словами Воллеса, бездіяльність зараз зробить Велику Британію "умиротворителем" Москви. Вільямсон наголосив, що це стане "невиконанням обов’язків". Джонсон додав, що немає жодної мислимої причини для зволікання.

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"Замість того, щоб чекати формального схвалення з боку США, сер Кейр повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні. Саме так ми взяли на себе нашу глобальну лідерську позицію в підтримці України. Ми почали діяти. За нами пішли інші. І саме таке лідерство сьогодні знову потрібне Україні", — наголосив Шаппс.

Обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американські ATACMS.

The Guardian вчора писало, що США та Британія дозволили удари по Росії, але не поспішають про це оголошувати. Розгортання ракет має стати частиною ширшого плану, спрямованого на те, щоб спробувати покласти край повномасштабній війні.

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