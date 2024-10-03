За його словами, людей потрібно "орієнтувати в просторі".

Кремлівський диктатор Володимир Путін підтримав ініціативу проведення в дитячих садках позакласних занять "Розмови про важливе", які пропагують війну.

Цю пропозицію нібито з власної ініціативи висунула одна з фіналісток конкурсу "Учитель року". Путін назвав її дуже своєчасною. "Тому що, якщо ми молоду людину не орієнтуємо в просторі, не орієнтуємо її в потоці інформації, їй самій дуже важко зорієнтуватися... Зараз вибудовується ця робота", - сказав він.

За його словами, важливо "цінності" закладати в дітей у самому ранньому віці, і потрібно буде залучити дитячих психологів, щоб знати, як говорити з малюками:

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"Тут важливо не перегинати тільки, все має бути в міру і все має бути об'єктивним, дохідливим".

Путін заявив, що колись у шкільних підручниках Сталінградська битва (переломна подія) згадувалася "побіжно". Кремлівський диктатор також озвучив чисельність загиблих у роки Другої світової війни (понад 20 мільйонів осіб). Але не уточнив, що це - жителі не тільки Росії (тоді - РСФРР), а й інших союзних республік - сучасних України, Молдови, Білорусі тощо.

Пропаганда в школах

Як відомо, "Разговоры о важном" з'явилися в російських школах на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Офіційно вони нібито спрямовані на "зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей" і "виховання патріотизму", однак насправді дітям виправдовують незаконну війну.

Такі "уроки" проводяться і на окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, в одному із селищ на Херсонщині дітей та вчителів змушують співати російський гімн під час перерв.

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