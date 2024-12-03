Путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні, - Рютте

Генеральний секретар Альянсу наголошує, що треба продовжувати підтримувати Україну зброєю саме зараз.

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання глава МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

Зокрема, генеральний секретар Альянсу розповів, що сьогодні відбудеться робоча вечеря на засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці Європейського Союзу Кайї Каллас.

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Рютте сказав, що НАТО та ЄС мають тісно працювати для підтримки України.

"Україна вступає в ще одну вирішальну зиму. І агресія Росії не показує жодних ознак послаблення. Якраз навпаки, Путін посилює свою риторику і безрозсудні дії. Він використовує Україну як випробувальний полігон для експериментальних ракет і розгортає солдатів з Північної Кореї у цій незаконній війні. Путін не зацікавлений у мирі. Він тисне, намагаючись захопити більше території, бо він думає, що може зламати рішучість України і нашу, але він помиляється. Україна має право захищати себе. І ми маємо обов'язок допомогти їй", - наголосив Рютте.

У цьому зв'язку, як наголосив Рютте, треба продовжувати надавати тверду підтримку Україні.

Рютте нагадав, що у Вашингтоні союзники узгодили взяти фінансове зобов'язання для надання безпекової допомоги Україні на суму 40 млрд євро. "І ми залишаємося відданими цьому зобов'язанню", - сказав Рютте.

Він привітав нещодавні оголошення від США, Німеччини, Швеції, Естонії, Литви, Норвегії про надання нової військової допомоги. "Це гарні новини", - додав Рютте.

Крім того, у німецькому Вісбадені запускається нове командування НАТО для координації надання безпекової допомоги і проведення навчань для України.

"Це робить нашу підтримку більш міцною і також стійкою. Але ми усі маємо робити більше, особливо зараз. Чим сильнішою буде наша військова підтримка України зараз - тим сильнішою буде їхня рука за столом переговорів. І тим швидше ми зможемо покласти край російській агресії в Україні раз і назавжди", - наголосив Рютте.

Окремо він сказав, що Україна стикається з дуже складною зимою, бо російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру продовжуються.

Генеральний секретар вважає правильним, що президент України Володимир Зеленський звертається до союзників в НАТО та інших країн, зокрема Австралії, щодо потреби в отриманні додаткової військової допомоги, аби Україна могла відбувати наступальні атаки на полі бою, а також захищатися від повітряних атак. Енергетичну інфраструктуру важливо захищати якомога краще.

Рютте сказав, що наразі головна увага має приділятися зміцненню України саме у цей момент, бо росіяни повільно просуваються далі на захід на східному фронті, хоча й несуть високі втрати. "Тож, ми повинні забезпечити, Україна зайняла позицію сили", - сказав Рютте і додав, що саме український уряд повинен вирішувати, коли у майбутньому розпочинати переговори з Росією.

Мирні переговори - перспективи

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що новообраний президент США Дональд Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом. Водночас, президент України переконаний, що капітуляції з боку України не буде.

Як пише The Wall Street Journal, президент України Володимир Зеленський починає пом'якшувати свою позицію щодо війни з Росією, натякаючи, що Україна може погодитися на припинення боротьби за окуповані території в обмін на членство в НАТО.

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