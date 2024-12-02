Трамп вивчає наш 'план перемоги', капітуляції України не буде, - Зеленський

Президент розраховує на особисту зустріч з нообраним американським лідером, щоб пояснити "деякі речі більш детально".

Війна в Україні досягла критичного моменту. Виникає питання щодо того, чи продовжать США підтримку України після того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Як заявив в інтерв’ю Kyodo News президент України Володимир Зеленський, Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - сказав Зеленський.

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Презижент сказав, що розраховує на додаткові переговори з новообраним президентом США, щоб пояснити "деякі речі більш детально".

Дональд Трамп і війна в Україні - важливі новини

Раніше в Politico заявили, що президент України Володимир Зеленський пристосувався і веде успішну дипломатичну гру з новообраним президентом США Дональдом Трампом. В агентстві зазначили, що Київ розуміє, що йому доведеться перебудуватися, щоб уникнути конфлікту з новим главою Білого дому.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс і Трамп переконають російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, Україна поки що не має сильних позицій для переговорів.

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