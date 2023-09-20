Він відвідає форум "Один пояс один шлях" на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Російський президент Володимир Путін повідомив, що відвідає форум "Один пояс - один шлях", який пройде в Китаї в жовтні, на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Як повідомляє російський телеграм-канал "Ви слухали Маяк", про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван і.

Востаннє Путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну, коли в Пекіні проходили Зимові Олімпійські ігри. У березні 2023 року Сі Цзіньпін прилітав до Москви і запросив Путіна на форум з візитом у відповідь.

Закордонні поїздки Путіна - що відомо

В кінці серпня про передбачувану поїздку Путіна в Китай повідомляло агентство Bloomberg. Як зазначало видання, це буде перша закордонна поїздка російського президента з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт у березні 2023 року.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідав лише сусідні країни (Таджикистан, Туркменістан) та Іран. Інші заходи і візити він ігнорував зі страху бути заарештованим.

Так, Путін пропустив саміт БРІКС в Південно-Африканській Республіці і не взяв участь в саміті G20 в Індії. Крім цього, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який заявляв, що очікує візиту російського президента в кінці серпня, врешті-решт сам змушений був приїхати до Росії.

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