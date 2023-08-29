Туди його запросив китайський лідер Сі Цзіньпін.

Російський диктатор Володимир Путін не залишав Росію після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за скоєння воєнних злочинів. Та в жовтні він, ймовірно, наважиться на це заради зустрічі з Сі Цзіньпіном, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Джерела зазначають, що Путін готовий відвідувати лише ті країни, де його служба безпеки може повністю гарантувати його безпеку, і Китай розглядається як одне з таких місць.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни (Таджикістан, Туркменістан) та Іран. Він ігнорував закордонні заходи та пропускав навіть анонсовані візити. Минулого тижня президент РФ пропустив саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, уряд якої дав зрозуміти, що йому доведеться виконати наказ про його арешт, та анонсував, що не візьме участь у саміті G20 наступного місяця, хоча Нью-Делі не зобов’язаний його заарештовувати відповідно до рішення МКС. Крім цього, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який заявляв, що очікує на візит російського президента в кінці серпня, зрештою сам їде до Росії.

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Але тепер Кремль, за інформацією джерел, готує візит закордонний візит Путіна. Як очікується, він попрямує до Китаю в жовтні, коли пройде форум "Один пояс, один шлях". Туди його запросив китайський лідер Сі Цзіньпін, інформував в травні секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Офіційні зустрічі Путіна та Цзіньпіна

Російський диктатор Володимир Путін востаннє відвідував Китай менше ніж за три тижні до того, як його країна вторглася до України у лютому 2022 року. Тоді в Пекіні тривали Зимові Олімпійські ігри. Під час візиту Путін провів переговори з Цзіньпіном, під час яких обидві сторони оголосили про "безмежне" партнерство.

За рік, в березні 2023 року, вже Сі відвідав Москву з державним візитом. Це була його перша закордонна поїздка після отримання безпрецедентного третього терміну як лідера Китаю. Він висловлював сподівання, що Путін також відвідає Китай цього року.

У травні Сі провів переговори з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним в Пекіні. В липні Сі зустрічався зі спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко.

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