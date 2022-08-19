Присутність Сі Цзиньпіна і Володимира Путіна на саміті G20 призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами.

Лідер Китаю Сі Цзиньпін і президент РФ Володимир Путін планують відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді цього року.

Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, пише Bloomberg.

"Сі Цзіньпин приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", – сказав Відодо.

У четвер прес-служба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо в тому числі підготовку до саміту G20 на Балі, але в цьому повідомленні не згадується, чи буде присутній Путін на зустрічі.

Як зазначає Bloomberg, присутність Сі Цзиньпіна і Володимира Путіна на саміті призвело б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напад Росії на Україну, який стався невдовзі після того, як лідери Росії і Китаю оголосили про "безмежне" партнерство, призвів до того, що G20 розділилася в питанні запровадження санкцій проти РФ, зазначає видання.

Міністерство закордонних справ Китаю ще не прокоментувало плани Сі Цзиньпіна. Також офіційно коментувати інформацію відмовилися і в Кремлі. Проте один із російських чиновників підтвердив, що Путін наразі планує відвідати зустріч особисто.

Як повідомляв УНІАН, президент Індонезії запросив Україну на саміт G20 у листопаді. Саме в цій країні збереться черговий саміт G20. Україну до саміту запросили США та їхні союзники.

"Група двадцяти" існує з 1999 року. Зараз вона об'єднує 19 країн та ЄС. До складу G20 входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки". При цьому, на його переконання, Україна має відвідати зустрічі G20.

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