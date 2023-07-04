Путін заявив, що Росія "витримує всі "санкції і провокації" і що країна "поступально розвивається".

Президент Росії Володимир Путін подякував союзникам, які висловили солідарність з Москвою після нетривалого повстання минулого місяця, очолюваного приватною військовою компанією "Вагнер".

Виступаючи на конференції Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Путін подякував лідерам, які були присутні на саміті, за те, що вони "виступили єдиним фронтом", повідомляє CNN.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Ебрагім Раїсі і президент Білорусі Олександр Лукашенко були присутні на віртуальному зібранні євразійських лідерів, організованому прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді.

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Саміт став першою появою Путіна на світовій арені після спроби заколоту в червні.

"Користуючись нагодою, хочу подякувати своїм колегам з країн Шанхайської організації співробітництва, які висловили підтримку діям керівництва Росії щодо захисту конституційного ладу, життя і безпеки громадян. Ми високо цінуємо це", - сказав він.

Путін додав, що Росія "витримує всі "санкції і провокації" і що країна "поступально розвивається".

Заколот ПВК "Вагнер" - деталі

Спроба заколоту, організована главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, стала найбільшою загрозою для правління Путіна з тих пір, як Росія почала своє вторгнення в Україну. З тих пір давній російський лідер активізував свої публічні виступи, старанно працюючи над відновленням свого авторитету. Путина заявив у своєму зверненні, що російський народ виступив проти повстання Вагнера.

"Солідарність і високу відповідальність за долю Вітчизни наочно продемонстрували російські політичні кола і все суспільство, виступивши єдиним фронтом проти спроби збройного заколоту", - сказав він.

Хоча багато вищих офіційних осіб Росії поспішили висловити підтримку Путіну, масових протестів чи інших проявів єдності не було.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вперше після заколоту вийшов у публічний простір, опублікував нове аудіозвернення до бойовиків і прихильників.