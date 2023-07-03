За його словами, підтримка бойовиків зараз дуже потрібна "Вагнеру".

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вперше після заколоту вийшов у публічний простір, опублікувавши нове аудіозвернення до бойовиків та прихильників.

Аудіо опублікував наближений до ПВК Телеграм-канал "Grey Zone". Пригожин пообіцяв "наступні перемоги на фронті" найближчим часом

"Сьогодні нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це. Я хочу, щоб ви розуміли наш "Марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію нашого суспільства. І думаю, що багато з цього нам вдалося. Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті. Дякую, хлопці!" - йдеться у голосовому повідомленні.

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При цьому Пригожин не повідомив, де він зараз перебуває. Так само він оминув увагою тему майбутнього його ПВК.

Заколот "Вагнера" і його наслідки

23 червня "Вагнер" здійснив заколот проти Міноборони РФ. Наступного дня "марш на Москву" зупинився. Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" у Росії ватажка бойовиків відправили у Білорусь. Наразі спостерігачі фіксують ледь не щоденні рейси бізнес-джетів "кухаря Путіна" з Петербурга до аеродрому в Мачулищах і назад.

Відомо, що Лукашенко відіграв помітну роль у врегулюванні конфлікту між Пригожиним-Путіним-Шойгу, фактично умовивши ватажка "вагнерівців" відмовитися від ідеї "походу на Москву".

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