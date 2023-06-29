Боррель заявив, що світова спільнота повинна "дуже добре усвідомлювати наслідки".

Президент Росії Володимир Путін був ослаблений повстанням ПВК "Вагнер" у минулі вихідні, що показує, що він "не єдиний господар в місті" і "втратив монополію на силу", заявив у четвер верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Світова спільнота повинна "дуже добре усвідомлювати наслідки", - попередив він, виступаючи перед журналістами на запланованій зустрічі європейських лідерів на високому рівні в Брюсселі, пише CNN.

"Слабший Путін представляє велику небезпеку", - додав він, пояснюючи, чому нестабільна Росія також є "ризиком".

Відео дня

"До цих пір ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що це була сила, - сказав Боррелль. "Тепер ми повинні дивитися на Росію як на групу ризику через внутрішню нестабільність", - додав він.

Прем'єр-міністр Латвії Артурс Крішьяніс Каріньш заявив, що присутність глави "вагнерівців" Євгена Пригожина в Білорусі, з якою член НАТО має спільний кордон, становить потенційну загрозу з точки зору "спроби проникнення в Європу з невідомими цілями".

"Це означає, що нам необхідно підвищити обізнаність про наші кордони", - додав він, підкресливши важливість прийняття нових планів НАТО щодо зміцнення східного флангу.

Заяви про бунт Пригожина - деталі

Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега Володимир Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у минулі вихідні. На чергове запитання, чи слабший Путін сьогодні, ніж минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що так".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від припущень про те, як довго Володимир Путін буде залишатися при владі після спроби заколоту в Росії в минулі вихідні.

Вас також можуть зацікавити новини: