Путін пригрозив відповіддю, якщо Захід дозволить ЗСУ бити вглиб Росії

Диктатор зазначив, що Москва повинна буде відповісти відповідним чином, і розглядаються різні варіанти.

Диктатор Володимир Путін заявив, що міністерство оборони РФ працює над різними способами реагування, якщо США та їхні союзники по НАТО допоможуть Україні завдати глибоких ударів по території Росії західними ракетами великої дальності.

Про це Путін заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, цитує Reuters. Війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом з часів Холодної війни, і російські офіційні особи кажуть, що війна зараз вступає у свою найнебезпечнішу фазу.

Росія тижнями сигналізувала Сполученим Штатам і їхнім союзникам, що якщо вони дозволять Україні завдати удару вглиб російської території ракетами, поставленими із Заходу, Москва розцінить це як велику ескалацію.

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12 вересня Путін заявив, що схвалення Заходом такого кроку означатиме "пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів і європейських країн у війні в Україні", оскільки військова інфраструктура та персонал НАТО будуть залучені до націлювання та пусків ракет.

Путін сказав, що ще занадто рано говорити, як саме Росія відреагує на такий крок, але Москва повинна буде відповісти відповідним чином, і розглядаються різні варіанти.

"Міністерство оборони Росії думає про те, як відповісти на можливі дальні удари по території Росії, воно запропонує низку відповідей", - сказав Путін.

Обмеження на удари по території РФ - важливі новини

Партнери України стурбовані тим, що удари по військових об'єктах на території Росії можуть призвести до ескалації. Проте далеко не всі союзники нашої країни згодні з цією думкою.

Раніше УНІАН писав, що президент Естонії Алар Каріс закликав прибрати обмеження на допомогу Україні у війні проти РФ. Він вважає, що Росію підживлюють слабкість і нерішучість союзників.

Крім того, в The Associated Press поділилися, коли США можуть зняти обмеження на удари по Росії. У виданні підкреслили, що президент України Володимир Зеленський хоче переконати своїх союзників прийняти План перемоги.

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