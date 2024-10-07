За словами Каріс, Росію підживлюють слабкість і нерішучість Західних країн.

Президент Естонської Республіки Алар Каріс закликав прибрати обмеження на допомогу Україні у війні проти російських загарбників. Про це він заявив у колонці видання Politico , про що заявив президент Естонської Республіки Алар Каріс.

"Надії на міцний мир і наша віра в неможливість війни в Європі впали... І в цей час конфлікту лінії, які Захід провів, посилюють проблему", - заявив Каріс.

Він нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну атаку на Україну, маючи намір захопити Київ за три дні. Так само Рф вчинила і 2008 року, коли напала на Грузію.

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Президент Естонії зазначив, що Захід зараз "звів власну межу".

"Ми провели межу, вірячи, що її перетин означатиме ескалацію. Це брехня! Наш страх невиправданий", - каже Каріс.

Він нагадав, що всього два з половиною роки тому багато хто думав, що надання будь-якої військової допомоги Україні буде ескалацією. Або що надання Україні танків і винищувачів теж буде ескалацією. Але це не так.

"Обмеження, які ми на себе наклали, неодноразово дискредитувалися. Вони просто відображають наш страх, слабкість і нерішучість - усе це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит", - каже президент Естонії.

Він нагадав, що РФ без обмежень користується зброєю з Північної Кореї та Ірану. Водночас Захід встановив обмеження на те, як Україна може використовувати західну зброю для власної оборони. Каріс закликав зняти всі обмеження для України:

"Ці обмеження несправедливі, аморальні та шкідливі. Застосовуючи їх, ми побудували стіну, де, з одного боку, ми доблесно допомагаємо Україні, а з іншого - перешкоджаємо повному використанню нашої власної допомоги. Ми по суті змушуємо Україну вести оборонні бої з однією рукою, зв'язаною за спиною. Давайте тепер знімемо ці обмеження".

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