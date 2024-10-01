США побоюються ескалації, але Зеленський вважає, що надання Україні нових можливостей стане кроком до припинення війни, сказав Подоляк.

Президент Володимир Зеленський повернувся додому, щоб очолити боротьбу України проти Росії після поїздки до США, яка звела його віч-на-віч з американськими лідерами, які допоможуть визначити майбутнє його країни. Про це пише The Associated Press.

Адміністрація Байдена пообіцяла понад 8 мільярдів доларів у вигляді постійної підтримки України, гарантуючи військову допомогу доти, доки нова адміністрація США не прийде до влади.

Зазначається, що Зеленський виявився на короткий час зануреним у внутрішню політику перед зустріччю з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Відео дня

Довгострокова стратегічна мета лідера України - переконати своїх союзників прийняти план перемоги, який він просуває, - залишається невловимою і поза його контролем, кажуть аналітики і чиновники. Як і мета використання далекобійної західної зброї проти Росії, найбезпосереднішого елемента плану Зеленського.

Зброя великої дальності, як і раніше, залишається червоною лінією

Зазначається, що червоною лінією адміністрації Байдена залишається західна зброя великої дальності, яка може завдати удару глибоко всередині Росії, хоча Україна давно лобіює скасування цього обмеження в США.

США побоюються ескалації, але Зеленський вважає, що надання Україні таких можливостей стане кроком до припинення війни, сказав радник президента Михайло Подоляк.

"Скасування цих неформальних обмежень, безсумнівно, послужить ключовим показником того, що було зроблено рішучі кроки до припинення війни", - сказав Подоляк. Він додав:

"Звичайно, це не призведе до негайного припинення всього. Але ми хочемо побачити світло в кінці тунелю і хочемо зрозуміти, як і коли ця війна буде вирішена".

Керівництво України чекає наступної зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині - керівників оборони з понад 50 країн-партнерів, які регулярно збираються для координації допомоги зброєю для війни.

"Там Україна побачить, як група перетравлює план перемоги, який представляє Зеленський", - зазначають журналісти.

Україна шукає двопартійну підтримку

Подоляк сказав, що Україна "досягла успіху в донесенні повідомлення" щодо ресурсів, необхідних для підтримки її оборони на поточному і потенційно вирішальному етапі війни.

Жодних публічних обіцянок підтримки українського бачення під час зустрічей не було, але радник каже, що Київ очікував, що відповідь на план перемоги, найімовірніше, буде надана під час зустрічі в Рамштайні 12 жовтня. Подоляк пояснив:

"Нам просто потрібно трохи почекати, оскільки наші країни-партнери зараз проводять внутрішні обговорення. Ми побачимо результати досить скоро".

Українські законодавці вже кілька місяців намагаються схилити на свій бік чиновників, пов'язаних із Трампом, заявили двоє з них. Один законодавець сказав, що спроби залучити республіканців, які симпатизують справі України, не принесли проривів.

Стверджується, що дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності стане одним із найважливіших сигналів того, що США мають намір підтримати Київ у довгій і важкій війні.

"Байден занадто обережний, щоб дати такий дозвіл до виборів. Але щойно вибори закінчаться, він може дати такий дозвіл", - сказав законодавець у комітеті із зовнішньої політики.

Обмеження на удари по РФ

Україні не потрібен дозвіл від США, щоб бити по цілях на території Росії, і вона успішно може використовувати для цього свою зброю. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, зазначивши, що в України "є величезна кількість матеріалів для самозахисту".

Він наголосив, що щодо зброї, яку США надали, то "ми ясно дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення удару у відповідь по російських об'єктах через кордон".

Вас також можуть зацікавити новини: