Міллер очолює "Газпром" вже 21 рік.

Президент Росії Володимир Путін присвоїв главі "Газпрому" Олексію Міллеру звання "Герой праці".

Про це йдеться в указі, опублікованому на порталі правової інформації РФ.

Звання присвоєно з формулюванням "За особливі трудові заслуги перед державою і народом".

Як відомо, 31 січня Олексій Міллер буде святкувати своє 60-річчя.

Раніше ТАСС повідомляв, що в першому кварталі 2000 року "Газпром" зафіксував рекордний за останні шість років збиток в 276,98 рублів. У той же час доходи керівництва "Газпрому" перевищили 1 млрд рублів.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Комітет з регламенту Палати представників США схвалив законопроєкт про санкції проти Росії, і в ньому є ім’я Олексія Міллера (санкції поки що не запроваджені – УНІАН). У Кремлі згодом засудили таке рішення США.

Як повідомляв УНІАН, московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" та "Яндекс" впали в середньому на 10%.

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