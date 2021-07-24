Коментарі Міллера про обсяги транзиту через Україну після 2024 року стосувалися закупівель з боку ЄС за новими контрактами.

Російська компанія "Газпром" не пропонувала Україні купувати газ, а коментарі голови правління Олексія Міллера про обсяги транзиту через Україну після 2024 року стосувалися закупівель з боку ЄС за новими контрактами.

Як повідомляє ТАСС, про це йдеться в поширеному в суботу коментарі "Газпрому" у зв'язку із заявою голови правління "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

"Ознайомилися із заявою голови правління "Нафтогазу України" Юрія Вітренка. Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу - німецьким", - йдеться в повідомленні управління інформації "Газпрому".

У ньому уточнюється, що"мова йде про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами". "І про те, що нас у цьому зв'язку в тому числі турбує питання декарбонізації економіки Європейського Союзу", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що пропозиції "Газпрому" про збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу є неприйнятними. Так, зазначили в "Нафтогазі", Вітренко прокоментував заяву Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу.

23 липня Вітренко заявив, що Україна наполягатиме на необхідності введення санкцій проти оператора проекту" Північний потік-2", що не дасть можливості почати транспортування газу по трубопроводу.

Автор: Світлана Закелова