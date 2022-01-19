Акції компаній "Газпром", "Сбер" та "Яндекс" впали в середньому на 10%.

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів.

Акції компаній "Газпром", "Сбер" та "Яндекс" впали в середньому на 10%. Про це повідомляє сайт біржі.

Основний індикатор фондового ринку РФ індекс РТС впав на 7,29% до 1367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижче 1400 пунктів у лютому 2020 року. Це найбільший обвал на російському фондовому ринку з березня 2020 року.

Що таке індекс МосБіржі:

Індекс Мосбіржі 10 являє собою композитний ціновий рівноважений індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

Індекс Мосбіржі та індекс РТС - цінові, зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.