У Міністерстві оборони РФ уже заявляють, нібито це не пов'язано з війною в Україні.

З 1 квітня до 15 липня 2025 року в Росії пройде весняний призов на військову службу. Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав відповідний указ. Таким чином буде призвано 160 тисяч осіб, віком від 18 років до 30, пише пропагандистський Telegram-канал "ТАСС".

Міністерство оборони РФ, зі свого боку, уточнює, нібито цей призов жодним чином не пов'язаний із триваючою війною проти України.

"Майбутня призовна кампанія ніяк не пов'язана з проведенням "спеціальної військової операції" [війни] в Україні. Заходи призову будуть проводитися в плановому порядку, у строки, встановлені законодавством Російської Федерації", - йдеться в Telegram.

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Крім того, призовників нібито обіцяють не направляти на тимчасово окуповані території України для виконання військових завдань (у Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області).

При цьому російська "Радио Свобода" зазначає, що це найбільший призов за останні роки. У 2024 році було 150 тисяч; у 2023 - 147 тисяч, у 2022 році - 134,5 тисяч.

Росія у війні проти України - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія здатна довго тиснути на фронті, але має проблему. Зокрема, показник знищеного автомобільного транспорту свідчить про виснаження технічного ресурсу.

Крім того, Росія готувалася завдати ядерного удару по ЗСУ у 2022 році. Сергій Суровікін у жовтні 2022 року розглядав таку можливість, щоб зупинити просування ЗСУ.

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