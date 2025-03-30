Американці навіть ставили 50% на те, що це може статися.

Російський генерал Сергій Суровікін у жовтні 2022 року розглядав можливість нанесення тактичного ядерного удару по ЗСУ, щоб зупинити їхнє просування через Дніпро. Про це стало відомо з перехоплення розмови американською стороною.

До цього моменту розвідка США оцінювала ймовірність такого результату в 5-10%, але незабаром ризик зріс до 50 відсотків, пише The New York Times.

При цьому США продовжували допомагати Україні з розвідданими, наполягаючи на продовженні наступу на півдні. ЗМІ пише, що водночас радники Джо Байдена задавалися питанням, чи не натиснути їм на ЗСУ, щоб вони "сповільнили" своє просування.

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Крім того, у матеріалі йдеться, що саме тоді українські військовослужбовці мали шанс завдати по Росії "критичного удару". Було звільнено Херсон і весь правий берег Херсонщини. А от подальший наступ зупинився нібито через "нестачу боєприпасів".

Інші новини про війну в Україні з матеріалу NYT

Раніше УНІАН повідомляв, що контрнаступ 2023 року провалився, коли Київ відійшов від початкового плану. Американці наполягали на необхідності зосередити всі сили на одному напрямку, щоб завдати потужного удару, який росіяни не втримають. Таким був початковий план, який начебто і був узгоджений.

Але згодом українське командування вирішило наступати одразу на трьох напрямках, і американців про це не попередили.

Крім того, NYT розповів, як готувався удар ракетами ATACMS по Кримському мосту. Влітку минулого року Україна навіть провела таємно третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою.

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