Трамп не бачить різниці між стосунками президентів і відносинами країн, тож його політика залежить від поточного настрою.

Російський диктатор успішно маніпулює Дональдом Трампом, експлуатуючи специфічний спосіб мислення нового-старого президента США. Але Володимир Путін ризикує передати куті меду і нашкодити собі такою стратегією. Таку думку в інтерв’ю Politico висловив ветеран американської політики, радник президента США в часи першої каденції Трампа Джон Болтон.

"Трамп розглядає міжнародні відносини через призму своїх особистих стосунків з іноземними лідерами. Тож він вважає, що якщо у нього хороші стосунки з Путіним, то й у США хороші відносини з Росією. Це неправда, але він так думає. Він вважає себе з Путіним друзями", – каже Болтон.

За його словами, Трамп справді хоче аби війна в Україні якнайшвидше закінчилася, оскільки вважає її "війною Байдена". На думку Болтона, оптимальною стратегією Трамп бачить надати Росії стільки ж поступок, скільки в його очах отримала Україна.

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Однак проблема у тому, що Путін не вважає Трампа своїм другом, а лише вдало маніпулює американським президентом, каже Болтон. Прикладом таких маніпуляцій він зокрема називає підтакування Кремля сумнівній тезі про те, що "війни в Україні не було б", якби Трамп був президентом замість Байдена. У цьому ж контексті Болтон згадує і звільнення двох американських громадян, яких Росія та Білорусь утримували у себе в заручниках і нещодавно вигідно проміняли на прихильність Трампа.

Разом з тим Болтон не виключає, що Путін може зайти надто далеко у спробах маніпулювати президентом США.

"Я думаю, що Путін має бути дуже обережним, щоб не перегнути палицю і не втратити деякі з поступок, які зробив Трамп. Трамп зробив заяву [в середу], яка вказує на те, що, можливо, він вважає, що Путін тягне час. Тож не обов'язково, що Путін отримає все, що хоче. Він може припуститися помилки, але шанси зараз на його користь. І я думаю, що він дійсно хоче не поспішати, тому що вважає, що імпульс на полі бою тече в його напрямку", – каже Болтон.

Трамп почав сердитися на Путіна

Попередження Болтона, ймовірно, вже почало справджуватися. Як писав УНІАН, раніше цього тижня Трамп визнав, що Путін тягне час замість того, щоб погодитися на запропоноване тимчасове перемир’я. Тоді президент США назвав це частиною переговорної стратегії Кремля.

Однак вже сьогодні Трамп заявив в ефірі американського телебачення, що він "дуже злий" на Росію через небажання погодитися на припинення вогню в Україні. Він також попередив, що накладе санкції на російську нафту, якщо Путін пручатиметься і далі.

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