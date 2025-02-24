Сі Цзіньпін заявив Путіну, що Росія і Китай - "хороші друзі",

Російський лідер Володимир Путін провів чергову телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Про розмову повідомляє китайське новинне агентство Xinhua, не навівши поки що більше жодних подробиць.

При цьому, за даними South China Morning Post, телефонний дзвінок у понеділок вдень був зроблений на прохання Путіна.

Водночас, як пише РИА-Новости, Сі Цзіньпін заявив Путіну, що Росія і Китай - "хороші друзі", які підтримують один одного і досягають спільного розвитку.

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Він також сказав, що Пекін "вітає зусилля, яких докладає Росія та інші зацікавлені сторони щодо врегулювання української кризи".

Путін неодноразово розмовляв із Сі

Раніше Путін уже розмовляв із китайським лідером. Так, Путін із Сі говорили телефоном наприкінці січня, через 4 дні після того, як китайський лідер поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Також Сі і Путін розмовляли 8 лютого. Тоді Сі заявив, що Китай і Росія повинні мати тісну стратегічну співпрацю і працювати разом, щоб захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Він також підкреслив, що Пекін готовий зміцнювати міжнародне багатостороннє співробітництво з Росією.

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