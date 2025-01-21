Телефонну розмову Сі і Путіна підтвердили в Кремлі.

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомила державна телерадіомовна компанія Китаю CCTV. Ця розмова відбулася через 4 дні після того, як китайський лідер поговорив із президентом США Дональдом Трампом.

Телефонну розмову Сі і Путіна також підтвердили в Кремлі, зазначивши, що "Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели переговори у форматі відеоконференції".

Як зазначають росЗМІ, Сі Цзіньпін у розмові з Путіним заявив про "готовність у 2025 році вивести відносини Китаю і Росії на нову висоту, протистояти зовнішній невизначеності".

Своєю чергою Путін заявив, що "спільна робота Росії та Китаю відіграє важливу стабілізуючу роль у міжнародних справах".

"Ми координуємо наші кроки і на інших багатосторонніх майданчиках - в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, "Групі двадцяти", АТЕС. Спільно виступаємо за побудову більш справедливого багатополярного світопорядку, ведемо роботу в інтересах забезпечення неподільної безпеки на євразійському просторі та у світі загалом", заявив він.

Він також додав, що Росія вийшла на перше місце з постачання до Китаю природного газу, утримує перше місце з постачання нафти. Також, за його словами, зростання товарообігу між Москвою і Пекіном за 11 місяців 2024 року становило понад 7% і сягнуло понад $220 млрд.

Трамп говорив із Сі й анонсував переговори з Путіним

17 січня Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

"Це була дуже хороша розмова як для Китаю, так і для США. Я очікую, що ми разом вирішимо багато проблем, причому негайно. Ми з президентом Сі зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним", - написав Трамп за підсумками розмови.

Також після своєї інавгурації 20 січня Трамп заявив журналістам, що планує зустрітися з Путіним після того, як буде організовано переговори. При цьому, за його словами, "процес уже триває".

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