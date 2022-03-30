Єврокомісія має намір зменшити залежність від сировини та енергоносіїв.

Європейська комісія вирішила зробити товари в ЄС довговічними та екологічними. Рішення прийняли, щоб зменшити залежність від сировини та енергоносіїв з інших країн.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії

"Настав час припинити модель" візьми, зроби, поламай і викинь", яка настільки шкідлива для нашої планети, нашого здоров'я і нашої економіки. Сьогоднішні пропозиції спрямовані на те, щоб в Європі продавалися тільки самі довговічні товари", - заявив заступник глави Єврокомісії Франс Тіммерманс.

При цьому він вказав, що рішення дозволить споживачам економити енергію, ремонтувати поламані прилади та усвідомлено купувати товари. За його словами, пандемія COVID-19 та російсько-українська війна показали, що ЄС повинен скоротити залежність від сировини та викопних енергоносіїв з інших країн.

"Тобто, менше грошей в кишеню Путіна, більше грошей для вас - я думаю, це вигідна пропозиція", - заявив Тіммерманс DW.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ напала на Україну. Російські війська бомблять міста, знищують інфраструктуру і масово вбивають мирне населення України. У зв'язку з цим США, країни Європи та інші ввели санкції проти Росії.

У свою чергу президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

При цьому представник Єврокомісії Ерік Мамер вказав, що країни Європейського Союзу не оплачуватимуть російський газ в рублях.

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