Також Вільям Бернс вважає, що Росія може застосувати хімічну зброю.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припустив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не має кінцевої мети у війні проти України.

Як повідомляє ABC News, про це Бернс сказав на засіданні Комітету Сенату США з питань розвідки.

Зокрема, як сказав Бернс, Путін продовжує погоджуватись на переговори з Україною щодо урегулювання з тактичних причин, оскільки він "не має стійкої кінцевої мети" свого вторгнення.

"Зважаючи на репутацію Путіна, зважаючи на те, що він ненавидить діяти, як він вважає, з позиції слабкості, що він має визнавати або сприймати помилки, - це напевно ризикована справа для нього (продовжувати війну - УНІАН)", - сказав Бернс.

Також директор ЦРУ заявив, що Путін перетворює Росію на "пропагандистську бульбашку".

"Я не вірю, що він може відгородити (росіян) на невизначений термін від правди, особливо, коли реальність починає "проколювати цю бульбашку". Зростають реальні дані про вбитих і поранених, які надходить у домівки. Реальність економічних наслідків для звичайних росіян... Реальність жахливих кадрів лікарень і шкіл, які зазнають бомбардувань в Україні, а також велика кількість жертв серед цивільного населення. Я не думаю, що він може приховати правду на невизначений термін", - наголосив Бернс.

Водночас він вказав на необхідність зосередити увагу на потенційному застосуванні Росією хімічної зброї як під виглядом "операції під чужим прапором", так і напряму.

"Це те, що, як усі ви дуже добре знаєте, є частиною російської "методички". Вони застосовували це озброєння проти власних громадян. Вони щонайменше спонукали до застосування (хімічної зброї) у Сирії та інших місцях. Тож це те, що ми серйозно сприймаємо", - наголосив Бернс.

Як повідомляв УНІАН, у розвідці США вважають, що президент РФ Володимир Путін може зважитися на подальшу ескалацію в Україні, попри військові невдачі та економічні труднощі, викликані міжнародними санкціями. Директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що Путін зараз "злий і засмучений".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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