Росія вже більше десяти років працює над створенням транспортного модуля з ядерною силовою установкою для використання в космосі.

Президент Володимир Путін закликав свій уряд знайти кошти на розробку плану створення космічного корабля з ядерною силовою установкою. Як повідомляє Bloomberg, це є частиною зусиль Росії щодо зміцнення своєї космічної програми, незважаючи на санкції, запроваджені Сполученими Штатами.

За словами Путіна, Росія має "компетенції, яких немає в інших країнах, але нам потрібно приділити особливу увагу, щоб їх розвивати".

Зазначається, що на сьогоднішній день не було жодної космічної демонстрації ядерного теплового двигуна. Росія вже більше десяти років працює над створенням транспортного модуля з ядерною силовою установкою для використання в космосі. Минулого року Міністерство оборони США і НАСА обрали Lockheed Martin Corp. для проектування і розробки першого ядерного термоядерного ракетного двигуна, який буде випробуваний в космосі, в рамках програми під назвою DRACO.

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Існує прецедент використання ядерної енергії в космічних місіях та в інших віддалених районах Землі. Так, США використовували плутоній-238 як джерело живлення для комп'ютерів, наукових приладів та іншого обладнання на космічних місіях, в той час як Росія використовувала інші радіоактивні матеріали для живлення віддалених маяків і атомних підводних човнів.

Спроби Росії підкорити космос

Раніше повідомлялося, що перша спроба РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на місяць зазнала поразки - супутник "Луна-25", який повинен був приземлитися на південний полюс Місяця, 20 серпня 2023 року зіткнувся з його поверхнею і припинив своє існування.

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