Це була перша спроба РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць.

Розпіарений російський супутник "Луна-25", який був першою спробою РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць, зазнав аварії при посадці.

Супутник був запущений 10 серпня і знаходився на місячній орбіті. Як повідомляє Роскосмос, 19 серпня станцію почали готувати до посадки, але в ході виконання операції, "на борту автоматичної станції сталася нештатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр", зв'язок із супутником перервався. Заходи з пошуку апарату і установки з ним зв'язку 19 і 20 серпня результатів не дали.

"За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Раніше в "Роскосмосі" активно розхвалювали станцію і заявляли, що вона зможе здійснити посадку навіть в місцевості зі складним рельєфом.

"У частині посадки "Луна-25" принципово відрізняється від своїх попередниць: радянські місячні станції здійснювали посадки в екваторіальній зоні, нова станція повинна здійснити м'яку посадку в навколополярній області з істотно більш складним рельєфом місцевості", - заявляли у відомстві.

РосЗМІ вже знайшли винуватця. І ні, це не українські дрони, а корупція в "Роскосмосі".

Космічна програма РФ

Раніше ЗМІ повідомляли, що космічна програма Росії похитнулася після вторгнення Путіна в Україну. Зокрема, запуск супутника "Луна-25", робота над яким велася більше десяти років, мав відбутися у 2022 році, але цього не сталося, запуск перенесли на 11 серпня.

Після вторгнення "Роскосмос" втратив таких клієнтів, як лондонський супутниковий оператор OneWeb Ltd. і космічне агентство Південної Кореї, що позбавило його цінного джерела іноземного фінансування. Європейське космічне агентство також минулого року відмовилося від "Луни-25" і спільної місії на Марс.

Вас також можуть зацікавити новини: