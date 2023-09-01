NASA сфотографувало новий кратер на поверхні Місяця, який, ймовірно, є місцем падіння російського супутника.

Розвідувальний орбітальний апарат NASA сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, ймовірно, є місцем падіння російського супутника "Луна-25".

Як зазначається у повідомленні NASA, на останніх зображеннях цієї точки, зроблених у червні 2022 року, кратера не було. Водночас він є на фотографіях від 24 серпня. Новий кратер знаходиться недалеко від передбачуваної точки падіння Місяця-25, тому в NASA зробили висновок, що він, швидше за все, утворився в результаті падіння супутника, а не в результаті природного удару.

"Новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований на 57,865 градусах південної широти і 61,360 градусах східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів. Точка удару перебувала на крутому (ухил більше 20 градусів) внутрішньому краї кратера Понтекулан G, приблизно в 400 кілометрах від передбачуваної точки приземлення Луни-25 на 69,545 градусах південної широти і 43,544 градусах східної довготи", - наголошується в повідомленні.

Відео дня

Російська місячна місія - що відомо

Раніше повідомлялося, що перша спроба РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на місяць зазнала поразки - супутник "Луна-25", який повинен був приземлитися на південний полюс Місяця, 20 серпня зіткнувся з його поверхнею і припинив своє існування.

Водночас лише через кілька днів індійський супутник Chandrayaan-3 успішно приземлився на південному полюсі Місяця і веде там дослідження.

Вас також можуть зацікавити новини: