Раніше за злочини проти людства ордери отримували президент Судану Омар аль-Башир, лідер Лівії Муаммар Каддафі, а також президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо.

Лідер РФ Володимир Путін став четвертим світовим лідером, який офіційно отримав ордер на арешт з боку Міжнародного суду в Гаазі.

Раніше його попередники також звинувачувалися в організації навмисних геноцидів і злочинів проти людяності. Подробиці про ці "персоналії" з'ясував УНІАН.

Першим ордер на арешт з боку МКС отримав президент Судану Омар аль-Башир у 2008 році. Тоді його звинуватили в організації геноциду, пов'язаного з конфліктом в Дарфурі (міжетнічний конфлікт в рамках якого влада Судану та арабської міліції "Джанджавід", згідно з висновком ООН, здійснювали політику геноциду щодо місцевого населення). Однак звинувачення аль-Башира не заважало йому "правити" Суданом ще 11 років - його режим вдалося повалити лише у 2019 році під час військового перевороту. У цьому ж році його заарештували, проте для звершення правосуддя міжнародному суду не видали.

Другим "героєм" став лідер Лівії Муаммар Каддафі. Ордер на його арешт був виданий у 2011 році у зв'язку з вчиненням численних злочинів проти людяності. Зокрема, в ході операцій з придушення масових акцій протесту всередині країни Каддафі віддавав накази живцем розстрілювати незгодних демонстрантів. На жаль, Міжнародного суду в Гаазі політик також уникнув - його вбили повстанці.

Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо у 2011 році також отримав ордер на арешт в Гаазі. Він звинувачувався в злочинах проти людяності, скоєних в спробі зберегти владу після програшу на виборах. Після своєї "політичної" поразки Гбагбо сховався в бункері, але після штурму був заарештований та доставлений до Гааги. У 2019-му році його виправдали.

На цей час в системі міжнародного кримінального правосуддя МКС також існують спеціальні військові трибунали. За історію існування системи їх було вісім.

Відео дня

Зараз Гага веде два міжнародних трибунали: по Руанді та колишній Югославії.

В останньому процесі головним фігурантом проходив колишній президент Югославії Слободан Мілошевич. Однак МКС не встиг винести йому підсумковий вирок, оскільки Мілошевич помер прямо у в'язниці в Гаазі.

Путін отримав орден на арешт від Гааги - що відомо

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються в причетності до депортації українських дітей.

Це означає, що тепер російському диктатору та його "поплічниці" фактично заборонено в'їзд до 123 країни-учасниць римського статуту. На їх територіях місцеві правоохоронні органи будуть зобов'язані взяти під арешт Путіна та Львову-Бєлову відповідно до ордера Гааги.

Вас також можуть зацікавити новини: