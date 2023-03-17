Російські чиновники розкритикували Міжнародний кримінальний суд за його рішення.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятним видачу ордери на арешт російського лідера Володимира Путіна.

"Сама постановка питання неприйнятна, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду, будь-які рішення його нікчемні з точки зору права", - цитують його пропагандистські ЗМІ РФ.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв також встиг відреагувати на рішення Міжнародного кримінального суду в Twitter. Його відповідь, як завжди, мала мало спільного з дипломатією.

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"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Немає потреби пояснювати, де використовувати цей папір", - написав він, прикріпивши в кінці смайлик у вигляді туалетного паперу.

Дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, яка незаконно усиновила хлопчика з Маріуполя, сприйняла новину про ордер на її арешт як "похвалу своїй роботі".

"Що хочеться сказати: по-перше, добре, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу по допомозі дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх в зоні військових дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі — ну, а ми продовжуємо працювати", - заявила вона.

Ордер на арешт Путіна

Сьогодні, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також Львової-Бєлової.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Речник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь заявила, що Росія не співпрацює з цим судом і його рішення не мають для РФ ніякого значення.

Довідка УНІАН. За даними української влади, російські загарбники вивезли з України щонайменше 8 709 дітей. Водночас Росія стверджує, що лише з тимчасово окупованих територій Донбасу вивезла понад 150 тисяч українських дітей.

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